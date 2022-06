“Me dolieron las burlas”: Christian Nodal lanza mensaje tras la disculpa a J Balvin

Luego de la polémica que enfrenta Christian Nodal con J Balvin por un a ‘broma’ que habría hecho el colombiano contra el cantante mexicano, la controversia ha desatado un sinfín de dimes y diretes.

Recientemente, Nodal lanzó canción contra el regaetonero que se titula ‘Girasol’, una melodía, estilo tiradera de Residente, en la que calificó al colombiano de inmaduro y un “chiste” cuando canta.

Sin embargo, posteriormente, el intérprete de ‘Adiós Amor’ se mostró arrepentido de su reacción y ofreció disculpas a J Balvin en medio de un concierto, mensaje de perdón que inmediatamente se hizo viral y desató muchas críticas.

Así mismo, para defenderse, Nodal compartió un texto en su cuenta oficial de Instagram en el que deja entrever que al parecer hizo las paces con el colombiano.

“Pa los que no saben escuchar pedí perdón porque terminó saliendo la tiradera después de hablar y llegar a un acuerdo y yo le tomé el perdón por su falta de conciencia”, señaló Christian Nodal.

Además, detalló la situación que lleva hoy en día con las redes sociales: “La situación actual con las redes es fatal, pueden inventar cualquier mierda y la gente no investiga simplemente lo asume. ¿Entienden que con la fama que ya tengo es suficiente lucha constante?”.

No obstante, el cantante mexicano admitió que las burlas sobre su aspecto físico y los comentarios lo han lastimado: “Quizás si me hubieran preguntado si yo estaba bien con que él me subiera en su cuenta de 50M lo del ‘encuentren las diferencias’ hubiera sido diferente, pero al contrario me dolieron las burlas y la gran exposición. Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse”.

En tanto, recalco que quiere ser reconocido por su música, no por sus polémicas o noviazgos con otras celebridades. “Yo tengo derecho a que la gente que no tiene ni idea de mí me conozca por mi talento y no por todo lo morboso. No es que me falte humor, falta empatizar, mundo”.