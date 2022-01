"Me excedí de copas": Mariana Ochoa reveló por qué fue infiel en su primer matrimonio

Mariana Ochoa integrante de OV7, hizo polémicas declaraciones en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde habló de los problemas de la agrupación y de aspectos de su vida personal.

Entre las cosas privadas que contó, la cantante recordó la infidelidad que cometió durante su primer matrimonio con Christian Eskenazi, una situación que sucedió durante una fiesta que organizó Érika Zaba.

"Mi caso fue conocido públicamente. No fue intencional, yo me acababa de casar, me excedí de copas y terminé besando al que se me puso al lado, que terminó siendo una persona de la disquera, pero pudo haber sido el del valet parking que me iba a entregar las llaves", reveló la famosa.

Recordemos que en 2010 Mariana Ochoa unió su vida en matrimonia a Christian Eskenazi, sin embargo, al mes de casados una noche de copas la hizo besar a otro hombre, escándalo que fue divulgado por TV Notas.

Mariana no pudo negar la infidelidad y ofreció disculpas a los medios de comunicación.

"Es una pena para mí las fotos publicadas en portada de TV Notas, donde me encuentro con otra persona que no es mi marido. Consecuencias que estoy afrontando en estos momentos de manera muy dolorosa", dijo en un comunicado en ese momento.

Ahora en una versión más madura, Mariana aclara lo que sucedió esa noche.

"Perdí la conciencia". Y agregó que "Al día siguiente teníamos ensayo los OV7 y aposté con ellos porque Ari me preguntaba: ´¿Por qué este guey te estaba abrazando? Júrame que no hiciste nada´. Y yo: Te lo juro por mi vida, ¿cómo voy a hacer algo con él? Es cuate, no me gusta".

"Aposté con todos y, por supuesto, perdí".