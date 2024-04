Me pueden cancelar mundialmente y no pasa nada: Karla Panini

Karla Panini reaccionó luego de que su nombre se hiciera tendencia tras el video publicado por Stephanie Soo en su canal de YouTube.

La exLavandera utilizó sus historias de Instagram para dar su postura a esta nueva polémica.

Aclaró que ella se encontraba haciendo ejercicio y "viviendo", mientras el resto la cancelaba mundialmente.

"No sé qué se hacer con la viralidad mundial, no sé cómo se le saca ventaja... Soy nueva, es un nuevo paso, es un avance.

"Este año cumplo 45, no nací con las cancelaciones, ¿las cancelaciones no te dejan sacar seguro social, créditos?... ¿Qué más hace la cancelación en redes o qué tiene de importante? Nací en otra generación, no en la de cristal, a mí me pueden funar, cancelar mundialmente, no pasa nada, aquí seguimos y para que soporten, más bendecida que nunca", se escucha en una de sus historias.

¿Por qué se hizo tendencia Karla Panini?

La youtuber coreana, Stephanie Soo retomó la historia de Karla Panini y Karla Luna.

Aunque el video en su canal de YouYube fue publicado hace tres semanas, apenas ha cobrado fuerza en las redes sociales, donde los cibernautas se muestran contentos porque la comediante mexicana ya se hizo "internacional de mala forma".

Soo comparó el caso de las exLavanderas con el k-drama "Marry my Husband", que trata sobre Kang Ji Won, una joven trabajadora que es diagnosticada con cáncer y quien descubre que su esposo la engaña con su mejor amiga.

El video publicado por la creadora de contenido originaria de Corea fue titulado: "Celebridad tiene cáncer, descubre a su marido engañándola con su mejor amiga y luego se casan justo después de su fallecimiento".

"La gente cree que el autor leyó sobre este caso y se inspiró para escribir 'Marry My Husband'. Está muy loco. Al final, la mejor amiga se roba al esposo de su 'bestie': duerme con él, se casa con él, roba a sus hijos, anuncia su embarazo con los mejores amigos del esposo y entonces, la mejor amiga muere de cáncer", relata la creadora de contenido.