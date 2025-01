Melanie Lattanzi novia de "fofo marquez" rompe el silencio ante rumores

Tras recibir una avalancha de críticas por no acudir a la audiencia de desahogo de pruebas a favor de Rodolfo "Fofo" Márquez, Melanie Lattanzi decidió hablar públicamente sobre la difícil situación que atraviesa. En sus redes sociales, confirmó que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico debido al odio y las amenazas de muerte que ha recibido desde que su pareja fue recluido en el Penal de Barrientos por agredir a una mujer.

"No quería exponerme más, pero esta es una verdad difícil de compartir. Llevo meses enfrentando difamaciones, amenazas y juicios públicos. Solo pido respeto, empatía y que dejemos de normalizar el odio", escribió en sus redes sociales, pidiendo que se le permita llevar el proceso legal de su pareja en paz.

Lattanzi también negó haberse casado con "Fofo" Márquez, aclaración que respaldó el hermano del influencer. Además, enfatizó que no es responsable de las acciones de su pareja y que nunca las ha justificado. "Este error me duele profundamente, pero no es algo que pueda controlar. Pido que no se me juzgue por decisiones que no tomé", expresó.

Melanie también utilizó este espacio para reflexionar sobre el impacto del odio en las redes sociales y las vidas que hay detrás de los perfiles. "Antes de atacar, recuerden que hay sentimientos y vidas que ustedes desconocen. Nadie está exento de vivir algo así", añadió.

En su mensaje, agradeció a quienes la han apoyado de manera silenciosa, asegurando que sigue luchando por encontrar esperanza y fuerza en medio de la adversidad. Su testimonio es un llamado a reflexionar sobre el impacto de la violencia digital y la importancia de construir un entorno más empático y respetuoso en las redes sociales.