Muere Randy Meisner, de Eagles a los 77 años

Estados Unidos.- Randy Meisner, miembro fundador de los Eagles que agregó armonías altas a éxitos como "Take It Easy" y "The Best of My Love", murió a los 77 años el pasado miércoles por la noche, por complicaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

El bajista había soportado numerosos problemas en los últimos años y una tragedia personal en 2016 cuando su esposa, Lana Rae Meisner, se disparó accidentalmente y murió.

Mientras tanto, él había sido diagnosticado con trastorno bipolar y tenía graves problemas con el alcohol, según los registros judiciales y los comentarios realizados durante una audiencia de 2015 en la que un juez ordenó que Meisner recibiera atención médica constante.

Llamado "el hombre más dulce en el negocio de la música" por su ex compañero de banda, Don Felder, Meisner se unió a Don Henley, Glenn Frey y Bernie Leadon a principios de la década de los años setentas para formar una banda por excelencia de Los Ángeles.

"Randy fue una parte integral de los Eagles e instrumental en el éxito temprano de la banda", dijo el grupo en un comunicado.

"Su rango vocal fue asombroso, como es evidente en su balada carac terística, ´Take It to the Limit´", añadieron.

Hasta el momento se desconocen los servicios funerarios, esto debido a que los integrantes de la banda señalaron que los planes del funeral estaban pendientes.

En el año 1976, los Eagles publicaron su canción más exitosa, "Hotel California", un clásico de la música y en 1998, Randy Glenn Frey, Don Henley y Bernie Leadon, fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock.

Los Eagles estaban realizando una gira llamada "The Long Goodbye", la cual presentaba demanda de entradas y culminaba el próximo mes de noviembre. Además, tenían planeado despedirse de los escenarios con dicho tour.