Muere Robbie Coltrane, recordado por su papel de Hagrid en Harry Potter

El actor Robbie Coltrane, quien le dio vida al querido guardabosques Hagrid en la saga de Harry Potter, murió este viernes a los 72 años, confirmó su agente, Scott Henderson.

Coltrane, quien nació en Escocia, también participó la serie británica "Cracker" y las películas de James Bond "GoldenEye" y "The World Is Not Enough".

Se le recordará probablemente durante décadas como Hagrid, de las películas de Harry Poter, un papel que con el que transmitió alegría tanto a niños como adultos de todo el mundo", por el que "recibía un aluvión de cartas de admiradores cada semana" desde hacía más de veinte años, dijo en una nota remitida a los medios su representante, Belinda Wright.

La familia del actor transmitió en ese comunicado su agradecimiento a la plantilla del hospital Forth Valley Royal de Lambert, en Escocia, por sus "cuidados y diplomacia".

"Personalmente, le recordaré como un cliente siempre leal, así como a un fantástico actor, con una inteligencia forense y un ingenio brillante. Después de haber sido su agente durante cuarenta años, le echaré de menos", expresó Wright.