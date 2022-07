Myriam Montemayor presenta orden de restricción contra Toñita

La cantante y ex miembro del show televisivo, La Academia, Myriam Montemayor, presentó una denuncia en contra de su excompañera, Toñita, esto después de que la cantante la amenazó con golpearla.

"El día que la vea me la voy a madrear, eso es de ley... Hasta ahorita estoy hablando de ella, no estoy hablando nada malo, nomás estoy diciendo que cuando la vea sí me la voy a moquetear, si se dan cuenta no estoy peleándome como antes", dijo Antonia Salazar Zamora ante la mirada incrédula de un grupo de reporteros.

La cantante, Myriam Montemayor, aseguró que ya presentó un denuncia en contra de Toñita así como una orden de restricción.

"No se puede permitir y quiero invitar a todos los medios, porque esto no es una nota, es violencia. No hay que normalizar la violencia y de parte de alguien que no ha construido nada"... "Yo ya procedí de manera legal con una denuncia y una orden de restricción que ella ya lo debe de saber o lo va a saber en su momento", añadió.