'Nada más fueron 10 mil pesos'... influencer acepta que Partido Verde le pagó

La influencer Fer Moreno, aceptó que el Partido Verde Ecologista de México le pagó por la campaña ilegal en redes sociales

La compra de espacios en las redes sociales de influencers y famosos por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en plenas elecciones del pasado 6 de junio, continúa dando de qué hablar, pues se han revelado las cantidades que habrían recibido por influir a sus seguidores para que le dieran su voto a sus abanderados.

Se dice que a los famosos que hicieron menciones en sus historias de Instagram se les habría pagado hasta 1 millón de pesos por dicha acción, esto dependiendo del número de seguidores con las que cuentan en sus redes.

La periodista de espectácilos Pati Chapoy, señaló que hubo famosos que recibieron hasta un millón de pesos por la promoción del partido.

“Yo creo que se refería a amistad por recibir cierta cantidad de dinero porque a todos les pagaron y se habla desde 10 mil hasta 1 millón de pesos a cada quién. Qué horror”, sentenció en la emisión de Ventanenado de este martes.

La única famosa que reconoció el pago de 10 mil pesos por parte del partido, fue la influencer Fer Moreno de Acapulco Shore, quien publicó en sus redes sociales la cantidad que recibió.

"El voto es libre y secreto me siento mal conmigo misma”, de hecho ni siquiera fue una campaña millonaria como se está diciendo por ahí. En realidad fueron nada más 10 mil pesos, o al menos fue lo que se me pagó a mí", admitió.

10 mil pesos vale su ética y moral. Por 10 mil pesos vendió a su país. pic.twitter.com/yecnIk8D0A — Jos (@Josluam1) June 7, 2021

También en sus historias, la joven agregó que no tocaría más el tema y agradeció a quienes se dieron el tiempo de escucharla. La ex Acapulco Shore acompañó el mensaje con una captura de pantalla en la que un seguidor celebró que la influencer admitiera su error.

Por su parte Bárbara de Regil, quien también apoyó al Partido Verde en sus redes sociales se defiendió de las críticas por promover voto.

"Yo di mi opinión sobre algo, pero por eso no me gusta opinar sobre la religión, política o futbol, porque la gente se lo toma personal. Uno puede dar su opinión de lo que quiera", agregó.

Bárbara puntualizó que a ella le sale "todo lo que hago de corazón, yo etiqueto a todo mundo, yo hablo de lo que quiera, siempre opino de lo que sea".

"En unas preguntas que hice hace 8 días me preguntaron: '¿Por qué partido vas a votar?' y no contesté por cuál, solo dije que me gustaron las propuestas, eso fue todo", recordó.

"Opinar es como si tú opinas sobre el fútbol, la religión y luego yo te ataco. (…) No es un pecado salir y opinar, todo el mundo es libre de opinar y decir. Eso no es un pecado, que la gente señale es otra cosa", concluyó sobre el tema, expresó.