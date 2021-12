Nerea Godínez, pareja de Octavio Ocaña, se viste de novia a casi dos meses de la muerte del actor conocido por interpretar a Benito en ´Vecinos´.

A través de la cuenta oficial de Instagram de ´Sile Makeup Artist´ se compartió unas imágenes en la que Nerea Godínez aparece vestida de novia para lucir una propuesta de maquillaje para este día.

La publicación de inmediato se convirtió en viral, sin embargo Nerea Godínez no dudo en reaccionar para evitar todo tipo de controversia.

Qué piensa Nerea Godínez, pareja de Octavio Ocaña, sobre su publicación vestida de novia?

Tras la muerte de Octavio Ocaña, su pareja Nerea Godínez se ha encontrado en medio de la polémica pues algunas personas la han atacado en las redes sociales.

Debido a los diferentes ataques y a las acusaciones de una supuesta complicidad en la muerte del actor, Nerea Godínez decidió cerrar un tiempo sus redes sociales. Sin embargo la novia de Octavio Ocaña regresó con más fuerza.

Nerea Godínez sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen de ella con un vestido de boda. En la fotografía se le puede ver vistiendo un espectacular vestido de novia.

Para evitar especulaciones Nerea Godínez compartió que se trata de una publicación vieja y que la hizo para ayudar a una escuela de maquillaje.

"Para que no empiecen... Desde hace muchos años me llama para prácticas de maquillaje porque tiene una escuela"

De acuerdo con Nerea Godínez siempre le ha gustado su trabajo por lo que participa en varias de sus prácticas.

"Me encanta su trabajo y siempre es ella la que me maquilla... esta foto no es nueva ok?"