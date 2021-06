Ninel Conde podría abrir su OnlyFans

Mosaico

A través de redes sociales, Ninel Conde alías ´El bombón asesino´ pregunta sus fans si abre o no su cuenta OnlyFans.

Ninel Conde, de 44 años de edad, no quiere quedarse atrás, ella también quiere sacarle provecho a sus encantos por lo que ya está considerando abrir su cuenta OnlyFans.

Hace unos momentos, a través de su cuenta de Instagram, la cantante y bailarina preguntó a sus fieles seguidores si les gustaría que forme parte de la popular plataforma. "Pregunta: ¿Abrimos un OnlyFans, sí o no?", escribió Ninel Conde en Instagram junto a una foto de sí misma arriba de un yate en medio del mar.

Fans del ´Bombón Asesino´ no tardaron en responderle que sí y hasta le escribieron piropos: "Perritzima my love. Te quiero", "Por favor. Estos listo. Lo más rápido que puedas", "Serías un éxito" "Espectacular belleza", "Eres un monumento", "Interesante", "Qué delicia mami", le expresan así como no faltó quien le asegurara que no necesita hacerlo para dar de qué hablar.

Ninel Conde promociona nuevo espectáculo musical

Por otro lado, haciendo a un lado sus problemas personales respecto a su rivalidad con Giovanni Medina y la acusaciones de fraude en contra de Larry Ramos, Ninel Conde continúa trabajando.

La bailarina se unió a Patricia Manterola para protagonizar el musical Sie7e donde le prestará su cuerpo y rostro a la envidia. Efectivamente, el nuevo musical abordará los siete pecados capitales , que son: la gula, la soberbia, la ira, la envidia, la avaricia, la lujuria y la pereza.

El elenco incluye a Kalimba, Samo, Apio Quijano, Issabela Camil, Michelle Rodríguez, Adrián Cue, Carmen Aub y Vince Miranda además de Ninel Conde y Paty Manterola. Será el próximo jueves 18 de junio cuando se estrene esta producción tomando como escenario el centro de espectáculos Pepsi Center de la Ciudad de México.

El show erótico que promete darte una gran experiencia sensorial corre a cargo de Sergio Mayer y Carlos Hernández.