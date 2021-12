Ninel Conde tomará acciones legales contra periodista que la ligó al narco

Ninel Conde afirmó que su equipo de abogados ya analiza el demandar a Anabel Hernández por su publicación Emma y las otras señoras del narco. La actriz, de nueva ocasión, desmintió su cercanía con los capos. "La bombón asesino" señaló que sus representantes legales de México y Estados Unidos buscarán las represalias contra la periodista y autora.

Según Anabel Hernández, Ninel Conde estaría involucrada en una triangulación de lavado de dinero. El escrito de la periodista se sumó al señalamiento que se le hizo en 2018 donde presuntamente la actriz y cantante tendría relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Los Cuinis.

En entrevista para el programa De primera mano, "La bombón asesino" se expresó sobre los señalamientos: "Es totalmente falso, no habría ni por donde empezar con esta novela. De tanta cosa, ni por donde empezar a desmentir. Mis abogados me han pedido que no dé comentarios al respecto, más que informar que está en manos de mi equipo legal tanto de México como de Estados Unidos".

"Se va a aclarar en donde se tenga que aclarar, pues sí es un tema bastante delicado. Seguiré trabajando como siempre lo he hecho y mis abogados se van a encargar de lo demás", añadió Ninel Conde.

Gustavo Adolfo Infante, quien realizó la entrevista con la actriz, destacó que también le comentó que las acciones legales también podrían afectar a la editorial del libro. Según el presentador de De primera mano, si no se deslindan de la autora, la casa publicadora también podrá ser demandada por Ninel Conde.

En días previos, Ninel Conde se declaró en contra de lo escrito por la periodista Hernández. Para los micrófonos de Suelta la sopa, la cantante destacó que lleva 23 años de carrera artística, ganándose sus ingresos de manera honrada. De igual manera, mencionó tener pruebas para desmentir lo publicado en Emma y las otras señoras del narco.

Ninel Conde no es la única celebridad mencionada en el nuevo libro de Anabel Hernández. Una de las más afectadas fue Galilea Montijo. La actual conductora de Hoy fue vinculada con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, conocido como "El Barbas".

Al igual que "La bombón asesino", Galilea se dijo lista si toma acciones legales en contra de la afamada escritora. Además puntualizó que no solo afecta a su imagen personal, sino también al programa y empresa donde actualmente labora y, también, a su familia.

En total contraste, Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, reconoció abiertamente que sí tuvo relación con algunos capos, tal cual se señaló en Emma y las otras señoras del narco. El payaso comentó para el diario Publimetro que sí asistió a una fiesta de Édgar Valdez Villareal "La Barbie".

Verduzco destacó que los actores como él aceptan ir a donde se les contrate. A diferencia de Ninel y Galilea, Platanito no emprenderá ninguna acción en contra de la controversial publicación. Incluso, de manera sarcástica, agradeció el haber sido mencionado.

Otro de los mencionados en el libro fue Charly López, exintegrante de la agrupación Garibaldi. De mismo modo que Platanito, el cantante no negó su vínculo con "La Barbie". Además de haber amenizado una reunión del capo de la droga, López declaró en De primera mano que lo conoció de manera personal y lo definió como una persona encantadora.

Según el exesposo de Ingrid Coronado, vio a "La Barbie" en reiteradas ocasiones en antros y restaurantes. Charly comentó que el narcotraficante dijo que era empresario y no cuestionó su palabra.

Emma y las otras señoras del narco tomó por asalto a la farándula de México al destapar supuestos vínculos de celebridades con diversas cédulas criminales. A lo largo de los años, Anabel Hernández se ha consagrado como una de las periodistas más reconocidas de México. Títulos como Los señores del narco, El traidor y La verdadera noche de Iguala respaldan su trabajo como investigadora.