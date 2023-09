Niurka Marcos afirma que Alicia Machado merecía "ser agredida"

La vedette, cantante, bailarina y actriz, Niurka Marcos volvió a estar en el ojo del huracán por sus declaraciones polémicas, pues ahora la cubana explotó contra Alicia Machado, esto después de que esta denunciara que sufrió violencia por parte de José Manuel Figueroa.

En un encuentro con los medios de comunicación, Niurka habló sobre Alicia Machado y sus acusaciones contra el hijo de Joan Sebastian, afirmando que esta es una "persona convenenciera" y si esta sufrió violencia doméstica, fue por su culpa.

"No me interesa nada que venga de Alicia, creo que es una persona convenenciera, que se vende al mejor postor, fue enemiga de muchas compañeras (...) para mi ella deja mucho que desear", comenzó a decir.

"Si le metieron un par de putaz*s en el pasado, se los habrá ganado la estúpida", detalló.

Debido a estas declaraciones, la polémica cubana ha sido objeto de la crítica pública, pues debido a sus declaraciones esta re-victimizando a Alicia Machado.

Fue en el reality Secretos de las indomables, donde Alicia Machado reveló lo que habría sucedido con el famoso.

"Esa noche creo que se había ido de fiesta y no sé que tanta droga se metía (...) De repente yo le llego por atrás y le digo: ´Oye mira, necesito que me digas qué vamos a hacer porque mis amigos me están organizando una fiesta en Ciudad de México´ y de repente el cuate, que tiene una mano de este tamaño y es un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada", dijo.

Por su parte, José Manuel Figueroa a negado estas acusaciones.