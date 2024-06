"No me cases ni embaraces... todavía": Ángela Aguilar

Una semana después de que Christian Nodal y Ángela Aguilar anunciaran su noviazgo, la joven cantante ha decidido hablar y dar su versión de los hechos en una entrevista exclusiva con la revista Quién.

Ángela, hija del famoso cantante Pepe Aguilar, negó categóricamente los rumores que circulan sobre una supuesta boda en Italia.

Además, destacó que sigue el ejemplo de la relación de sus padres.

"No me cases y no me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona."

— Ángela Aguilar

Respecto a su relación con Nodal, Ángela se mostró reservada y prefirió no dar detalles.

"La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace sentir culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo."

— Ángela Aguilar

Ante los múltiples rumores surgidos desde que Nodal dejó a Cazzu, la madre de su hija, Ángela se mostró serena frente a las especulaciones.

"Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe."

— Ángela Aguilar

A diferencia de Nodal, conocido por compartir abiertamente detalles de sus relaciones pasadas, como lo hizo con Belinda, Ángela ha optado por mantener su vida privada.

"Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque así han vivido mis papás su vida."

— Ángela Aguilar