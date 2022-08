No me pregunten nada cuando estoy con mis hijos: Shakira sobre Piqué

España.- La cantante Shakira atraviesa por un momento complicado luego que se separara de Gerard Piqué por una presunta infidelidad.

La colombiana fue captada junto a sus hijos mientras se encontraban de picnic en un parque de España.

Las imágenes fueron tomadas por el reportero y corresponsal del Gordo y la Flaca, Jordi Martin.

Martin, quien sigue a Shakira desde hace 12 años, señaló que la colombiana se veía devastada y pese a eso, ella le permitió tomarle varias fotos.

"La vi más triste y desolada que nunca. Aun así quiso regalarme estas imágenes, y quiero darle las gracias porque sé lo mal que la está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada, pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño", comentó el reportero.

El reportero mencionó que Shakira le hizo una petición cuando vio que la estaban grabando.

"Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta", sostuvo.

Según el periodista la cantante y el futbolista tenían un acuerdo de no dejarse ver con sus parejas (en caso de tenerlas) en un año por respeto a sus hijos, sin embargo, Piqué no lo cumplió.

Piqué ya engañaba a Shakira desde febrero

De acuerdo al programa El Gordo y la Flaca, el futbolista ya se veía con su actual novia Clara Chía desde febrero, pues unas imágenes captadas ese mes lo comprobaron.

El periodista Jordi Martin explicó que el video corresponde a una cita que tuvieron Piqué y Clara en el Día de los Enamorados, fecha en la que Shakira le dedicó un romántico posteo en Instagram.

Jordi Martin refiere que Piqué y Clara se vieron por primera vez en un evento corporativo de su empresa y fue ahí donde él frecuentaba más seguido las oficinas para verla.