No Way Home rompe récord; la sexta película más taquillera

Spider-Man: No Way Home, la última película del arácnido, recaudo 1,690 millones de dólares, convirtiéndose en la sexta película más taquillera de la historia.

El filme dirigido por Jon Watts y protagonizado por Tom Holland, desde su estreno llegó a una suma de 721 millones de dólares en los Estados Unidos mientras que 970 millones de dólares en el mercado internacional, en especial en el Reino Unido, donde el filme llegó a ser la cuarta películas más taquillera.

El logro del filme sobrepasó lo esperado por Disney, esto a pesar que el filme aún no se entrena en China, uno de los mercados más grandes y codiciados del mundo. Ante la inminente llegada de No Way Home a China, podría dar la ayuda necesaria para poder sobrepasar a Los Vengadores: Infinity War.

A pesar del gran éxito del filme, las películas más taquilleras aún están muy lejanas siendo estas, Titanic (1997), Vengadores: Endgame (2019), y Avatar (2009)