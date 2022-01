Nuevo libro de Jamie Lynn enfurece a su hermana, Britney Spears

Durante la tarde de hoy, Jamie Lynn, hermana de Britney Spears, presento su libro Things I Should Have Said. (Cosas que debí decir) sin embargo su hermana mayor no le agradado las revelaciones que hizo su hermana menor sobre ella.

Fue en un trend te Twitter, donde, Britney Spears empezó la critica hacia el libro de su hermana, el cual describe a la cantante como paranoica.

Sin embargo Jamie Lynn, se defendió.

"Odio reventar la burbuja de mi hermana, pero mi libro no es sobre ella. No tengo la culpa de haber nacido una Spears también, y que algunas de mis experiencias involucren a mi hermana. He trabajado duro desde antes de ser adolescente. Y he construido mi carrera a pesar de ser solo la hermana menor de alguien", escribió.