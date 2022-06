Nuevos problemas legales si Amber Heard no indemniza a Johnny Depp

Este pasado primero de Junio, uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos, el caso de Amber Heard contra Johnny Depp, llegó a su fin, dando la razón al actor, por lo que la actriz tendrá que pagar una indemnización.

Sin embargo, la abogada de la actriz de Aquaman, Elaine Bredehoft, compartió en una entrevista para TODAY de NBC que la ex pareja de Depp no tenía el capital para pagar la suma total señalada por parte del jurado: "Absolutamente no", remarcó.

Ante esta revelación, la revista People se contactó con una abogada experta en juicios, la analista americana, Emily D. Baker, quien señaló que el abogado del actor, afirmó que no se busca terminar el asunto por medio del dinero, por lo que se podría llegar a un acuerdo para limpiar el nombre del actor.

En caso de que Johnny Depp sí busqué el dinero, a la actriz se le tendría que incautar propiedades y bienes materiales, así como retener su sueldo.

"Eso inicia un proceso completamente separado en la corte, de potencialmente embargar la propiedad, establecer las formas en que se debe pagar. Me imagino, y si soy el equipo de Depp, esto es lo que haría: buscarían obtener una orden judicial para evitar que Amber Heard repitiera declaraciones que el jurado consideró difamatorias y luego estipular que no se realizarán los pagos y que no habrá ningún juicio pendiente", indicó para la Revista Pople.

Cabe recordar que dentro del juicio salieron a la luz otros incumplimientos económicos por parte de la actriz, como cuando Amber Heard recibió 7 millones de dólares por parte de Depp, después de su divorcio de 2016, dinero que ella se comprometió a donar a organizaciones benéficas, pero que el equipo legal del icónico histrión desmintió.