"Pa´ que no den lata": Martha Debayle lanza a la venta calcetines para bebidas

Hace un par de días la conductora Martha Debayle desató en redes sociales una ola de memes, tras volverse viral por su video publicado en su canal de YouTube.

De acuerdo con la información, en el video da consejos de cómo ser una buena anfitriona y atender de la mejor manera a las visitas.

Ante la situación, usuarios se pronunciaron al respecto, tanto así que el video cuenta con millones de reproducciones y comentarios de todo tipo.



Nuestras "Can Covers" SOLD OUT en 20 minutos!!!! pic.twitter.com/g6UHOnWeb3 — marthadebayle (@marthadebayle) January 24, 2023

Por tal motivo, la locutora decidió sacarle provecho y empezó la venta de sus propios "Can Covers", es decir, los calcetines que sirven para cubrir las latas de refrescos.

Cabe destacar, que en dicho video la famosa indicó que las latas son feas y que era necesario cubrirlas con un calcetín para no dar malas impresiones.

Según esto, las fundas para latas salieron a la venta en su sitio web y no tomo más de 20 minutos en venderse completamente, así lo anunció en Twitter la influencer.

En su sitio web se encuentra el Kit que incluye 6 "Can Covers" con la frase "Pa que ya no den lata. Para que no vuelva a salir una lata de su cocina ¡Sin su calcetín! ¡Salud!".

Hasta el momento se desconoce si la empresaria volverá a ofrecer sus productos, pues en pocas horas fue de gran éxito.