Pal´ Norte 2021 revela cartel: Foo Fighters y Time Impala como teloneros

Mosaico

Foo Fighters, Tame Impala, Alejandro Fernández, The Whitest Boy Alive y más conforman el cartel oficial de Pal' Norte 2021.

Lo prometido es deuda, y luego de anunciar su regreso al formato presencial (AQUÍ los detalles), este lunes 28 de junio el festival Tecate Pal´ Norte dio a conocer el cartel para su edición de este 2021. Uno que cuenta con actos como Foo Fighters, Tame Impala, The Kooks, The Whitest Boy Alive, Alejandro Fernández, entre muchos otros artistas más.

Fue a través de sus redes sociales donde el festival regio, uno de los más importantes y reconocidos de México, dio a conocer la lista de artistas nacionales e internacionales que se apoderarán del festival en su novena edición, la cual seguramente muchos y muchas estaremos esperando con ansias después de más de un año sin festivales y conciertos.

Foto: Getty Images

Decenas de artistas nacionales e internacionales llegarán a Tecate Pal´ Norte 2021Además del regreso de los Foo Fighters a México después de

cuatro años de ausencia;

el hecho de que escucharemos en vivo el

Slow Rush

de

Tame Impala,

o que siempre sí Erlend Øye y The Whitest Boy Alive contemplaron a México en

su gira de reunión

, una tanda considerable de artistas llegarán a los nueve escenarios de Pal´ Norte 2021.

Foster The People, Los Auténticos Decadentes, Galantis, Babasónicos, Enjambre, Ed Maverick, Ely Guerra, Chetes, Insite, Mon Laferte, El Tri, Kongos, División Minúscula, Juanes, Boy Pablo, Hello Seahorse! y muchísimos más conforman el cartel del festival regio, que no tuvo taaantos cambios a comparación del lineup que presentó hace un año.

Acá les dejamos el cartel completo:

Cartel oficial del Tecate Pal´ Norte 2021 / Foto: Cortesía Pal´ Norte

Una edición que se realizará en la ´nueva normalidad´ que nos ha dejado la pandemiaLa edición de este año de Pal´ Norte, que se realizará el próximo 12 y 13 de noviembre en el Parque Fundidora de Monterrey, sin duda será una que quedará en la memoria del festival. Y es que este 2021 el evento ampliará su espacio a un total de cuarenta hectáreas para ofrecer más comodidad y distanciamiento al aire libre entre todos los asistentes.

Los organizadores de Tecate Pal´ Norte anunciaron que este 2021 se coordinarán con las Secretaria de Salud Estatales, así como otras autoridades, para instalar filtros sanitarios en cada uno de los accesos. "Todo el personal estará certificado previamente por la Secretaria de Salud para brindarle seguridad al público y que vivan al máximo cada una de las experiencias que ofrece el festival".

Foto: Getty Images

¿Y qué onda con los boletos de Pal´ Norte 2021?En cuanto a los boletos para la edición 2021 de Pal Norte, estos se podrán adquirir a partir del lunes 5 de julio a través del sistema Ticketmaster o bien, en las taquillas del Pabellón M sin cargos por servicio.

En caso de que tengan boletos que eran para la edición del año pasado, éstos serán validos para Pal´ Norte 2021, y en caso de reembolso deberán hacer una serie de pasos para obtener su dinero de vuelta. ¿A quién veremos en noviembre por la tierra de la carnita asada?

¡AQUÍ les contamos lo que necesitan saber sobre la venta de boletos y el reembolso!