Paola Suárez se entera que su ex que la agredió ya tiene otra pareja

La integrante de 'Las Perdidas', Paola Suárez, se enteró por sus fans durante una transmisión en vivo que, su exprometido que la golpeó, ya tiene otra pareja.

Cabe recordar que en enero pasado, la youtuber estuvo hospitalizada y a punto de perder un ojo. debido a la brutal golpiza que le dio a Jesús N, a quien tiene demandado por la agresión.

Con el paso de los días, la creadora de contenido fue recuperándose de sus heridas y retomando su vida, regresando a hacer sus trasmisiones en vivo que suele hacer diariamente en redes.

Recientemente, la amiga de Wendy Guevara se encontraba haciendo un live, cuando de pronto varios de sus fans comenzaron a comentarle que su ex ya tiene otra pareja, mientras que otros le preguntaban sobre su opinión de la nueva relación de Jesús 'N'.

"No opino nada, según ya tiene novia, pues que haga su vida, a mí no me importa", respondió Paola Suárez.

Los comentarios y cuestionamientos molestaron a algunos de sus seguidores, quienes comenzaron a pedirle a los demás internautas que ya no le hicieran preguntas relacionadas con su expareja, con quien tenía planes de casarse.

" Wey ¿Por qué le preguntan esas cosas?, ella es la más amable y linda de las perdidas, no deberían tratarla así", "dejen de preguntarle por Jesús, ella aún está sanando", "no le toquen ese tema, sabemos que ese comentario le dolió", "hasta acá se escuchó cómo se partió el corazón", fueron algunos de los comentarios.

Aseguran que Paola Suarez tiene un nuevo novio

Paola Suárez, se encuentra nuevamente en medio de una polémica a casi dos meses de haber sido agredida a golpes por su expareja.