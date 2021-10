Papá de Octavio Ocaña reveló que los acompañantes estaban encargados de cuidarlo

INFOBAE-La muerte de Octavio Ocaña, quien interpretaba a Benito Rivers en la serie Vecinos, sorprendió no sólo por la edad que tenía el actor, sino por las extrañas circunstancias en las que terminó su vida. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya emitió su versión de los hechos, la cual contradice las primeras que surgieron. A esto, el padre del actor dio sus primeras declaraciones: reveló que las personas que acompañaban al joven eran sus amigos, encargados de cuidarlo.

Durante las primeras horas de este sábado se dio a conocer que Octavio Ocaña, mejor conocido como "Benito", falleció a los 22 años por un impacto de bala que recibió en la cabeza durante una persecución policiaca.

Desde que salió la noticia y las primeras imágenes del actor antes de su muerte, después del disparo, surgieron diferentes teorías que apuntaban a versiones muy diferentes. La principal indicaba que el joven desde el miércoles había estado ingiriendo alcohol en compañía de otros dos sujetos que lo acompañaban.

También se indicó que fue él quien inició la persecución porque no quería que lo detuviera la policía y que entre sus manos portaba un arma de fuego, presuntamente la que habría sido disparada, terminando con su vida.

Hoy que se está llevando a cabo el funeral de Octavio, su padre, llamado Octavio Pérez, dio sus primeras declaraciones a la prensa y pidió que no se tomaran en serio las teorías que han surgido en redes sociales.

El señor Octavio también se mostró muy triste por la pérdida de su hijo y aseguró que después de enterarse de lo ocurrido llegó a darle el último adiós al actor, que era lo único que le quedaba. Agregó que él tampoco sabe cómo falleció su hijo y sólo está en espera de que se esclarezcan las cosas.

"Fue algo que no nos esperábamos. Me avisaron y yo acabo de llegar ahorita en la mañana. Una tragedia, completamente una tragedia. No sabemos ni cómo está, así que ni me pregunten", dijo Pérez a los reporteros, capturado por Venga la Alegría.

El papá de Octavio también recordó la trayectoria de su hijo desde pequeño, razón por la cual pidió al público recordarlo como el buen actor que era, sin pensar en las diferentes versiones acerca de su muerte. Declaró: "Ya sabes cómo son las redes sociales, no me voy a enganchar ni nada, ustedes lo conocieron y saben que nada de eso es cierto".

Pese a que quiso mostrar una faceta fuerte, el señor Pérez demostró su tristeza cuando fue cuestionado acerca de las últimas palabras de su hijo, pues dijo que no tenía una respuesta concreta ya que diario hablaban. Agregó que, de su parte, lo único que podía decir es que "me quitaron una parte de mi vida".

Destapó que las personas detenidas, que acompañaban al joven, eran sus amigos y él también los conocía, por lo que está seguro de que no tuvieron qué ver en la muerte de Octavio.

También reveló que los detenidos eran el grupo de seguridad que "Benito" siempre tenía. Afirmó: "Nada qué ver, venían con él, son amigos míos y lo cuidaban (...) tú sabes cómo está aquí la delincuencia. Cuando no los cuidaban ellos, lo cuidaban otras personas, gente mía".

Pérez se mostró molesto cuando le preguntaron acerca de la versión que indica que el actor habría consumido alcohol y contestó molesto: "Con todo respeto, no preguntes mamad*s" y se retiro de entre la prensa.

El cuerpo de "Benito" será sepultado en Tabasco. El señor Pérez comentó que ahora lo único que le interesa es poder dejar los restos de su hijo en ese estado.