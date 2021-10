Paul McCartney culpa a John Lennon de la separación de The Beatles

Londres, Inglaterra: La de The Beatles es sin duda la ruptura más analizada de la historia del rock y, en todos estos años, Paul McCartney fue señalado como el hombre que rompió la bandSin embargo, ahora, y luego de décadas soportando los señalamientos, McCartney decidió contar su verdad. “Yo no promoví la separación. Fue nuestro Johnny”, afirmó en una entrevista que se emitirá a finales de este mes y que adelantó el diario británico The Guardian.

Recordando lo que considera el “período más difícil” de su vida, McCartney, aseguró que él quería que el grupo siguiera adelante, sobre todo porque después de ocho años juntos, seguían creando “cosas bastante buenas… Abbey Road, Let It Be, no están mal”, se jactó durante el encuentro que emitirá la BBC. “Era mi banda, mi trabajo, mi vida, así que quería que continuara”, dijo emocionado.

La leyenda dice que McCartney rompió unilateralmente la banda en 1970 cuando respondió a la pregunta de un periodista con la afirmación de que The Beatles ya no existían. También se le acusó de estropear la unidad del grupo al convocar abogados para que resolvieran sus disputas. Es una carga con la que ha luchado desde entonces.

“Tuve que vivir con eso porque era lo que la gente veía. Lo único que podía hacer era decir que no”, contó.

“No fui yo la persona que instigó la separación. No, no, no. John entró un día en una habitación y dijo: “Me voy de los Beatles”. ¿Es eso instigar la separación o no?”, afirmó.

La confusión sobre el causante de la ruptura se debió a que el nuevo manager del grupo, Allen Klein, les dijo que no dijeran nada sobre la ruptura mientras él cerraba algunos negocios.