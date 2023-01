Pedrito Sola confiesa que estuvo enamorado de Pati Chapoy

En el ultimo programa de Ventaneando, un programa que ya lleva mas de 20 años al aire, se supo que uno de los integrantes de la mesa original, estuvo enamorado de la conductora y periodista, Pati Chapoy.

Fue el alegre y polémico, Pedro Sola, también nombrado Pedrito, quien destapo que al principio del programa, el estuvo enamorado de su compañera, incluso asegurando que llego a respetarla tanto que no podía hablarle de manera casual.

"Después de 27 años podría contar mil anécdotas, pero la que más me impresiona es el día que te conocí cuando hicimos el piloto, yo me quedé sin respiración", comenzó a decir Sola.

"Me enamoré de ti, me puse todo nervioso y dije: ´Ay señora´ y me dijiste: ´Háblame de tú', tardé un año en poder hablarte de tú. En el programa te hablaba de tú, pero en la vida te hablaba de usted porque no podía.

Aunque dichos comentarios románticos quedaron como una pequeña broma entre los conductores, lo que sí habría sido cierto fue el nerviosismo que Pedrito sintió cuando conoció a Chapoy, esto debido a la trayectoria que ya tenía la famosa desde ese entonces.