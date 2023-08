Pee Wee defiende a Yahritza y su esencia; Asegura no supieron expresarse

Irvin Salinas Martínez, mejor conocido por su nombre artístico, Pee Wee, pidió que el público mexicano se contuviera en sus comentarios en contra de Yahritza y su esencia, asegurando que los hermanos fueron sinceros y no supieron cómo expresarlo.

Pee wee señaló que al igual que ellos, este inició su carrera musical a una muy temprana edad y también es mexicoamericano, por lo que entiende la presión de la fama.

"Lo único que puedo decir es que están muy jóvenes, yo me identifico [con ellos] porque ustedes me conocen desde que yo inicié a los 13 años", comentó el cantante que ahora ya tiene 34 años.

"Entiendo perfectamente bien la cultura de dónde vienen porque yo vengo de lo mismo", aseguró. "Se me hace un poco fuerte, son chavos, son talentosisimos, yo creo que mundialmente están representando a nuestra cultura, ya sea chicana, pochos, tienen raíces mexicanas. Yo no creo que no sean orgullosos de serlo, simplemente no supieron decir las cosas bien porque el lenguaje español no es el de ellos".

Hablando con Flor Rubio en su programa Fórmula espectacular, finalmente el artista pidió que no los atacaran tanto. Especialmente porque aún se trata de unos niños de 15 años que apenas están conociendo el mundo de la fama, el espectáculo y las entrevistas.

Yahritza y su esencia ingresaron al ojo del huracán cuando se difundió una entrevista en la que hablaron de las cosas que no les gustan de México