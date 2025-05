Bill Skarsgård regresa como Pennywise en la serie precuela 'Welcome to Derry' de HBO

HBO ha revelado el primer tráiler de su próxima serie de terror, Welcome to Derry, una precuela de las exitosas películas It (2017) y It: Chapter Two (2019). Ambientada en 1962, la serie profundiza en los orígenes del mal que acecha al pueblo de Derry, Maine, décadas antes de los eventos conocidos. Bill Skarsgård retoma su escalofriante papel como Pennywise, el payaso que personifica la entidad maligna que despierta cada 27 años para sembrar el terror entre los habitantes de Derry .

El tráiler presenta una atmósfera inquietante, mostrando a una familia afroamericana que se muda a Derry y enfrenta hostilidad por parte de los residentes locales. Su hijo entabla amistad con otros niños, y juntos comienzan a investigar las misteriosas desapariciones de menores en la zona . La serie también aborda eventos históricos, como el incendio del club nocturno Black Spot, un lugar frecuentado por la comunidad afroamericana, que fue destruido en un ataque racista .

Desarrollada por Andy y Barbara Muschietti, junto con Jason Fuchs y Brad Caleb Kane como co-showrunners, Welcome to Derry constará de nueve episodios y se estrenará en el otoño de 2025 en HBO y HBO Max . El elenco incluye a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso.

La serie promete explorar en profundidad la historia de Derry y los ciclos de terror provocados por Pennywise, ofreciendo a los fanáticos una visión más completa del universo creado por Stephen King. Con una combinación de horror sobrenatural y comentarios sociales, Welcome to Derry se perfila como una de las series más esperadas del año.