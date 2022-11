Pepe Aguilar, positivo a Covid-19; llama tarugada al virus

Ciudad de México. – Pepe Aguilar comunicó haberse contagiado de Covid-19, enfermedad que sigue estando presente y que el cantante calificó como "una tarugada".

La revelación del cantautor mexico-estadounidense fue hecha para el programa Despierta América, donde aseguró que es la primera vez que sufre con el coronavirus, puesto que nunca antes se había infectado.

"El virus este que a todo mundo le da, me había salvado durante dos años y cachito y ayer por la tarde, de pura tarugada me hicieron una prueba porque se la estaban haciendo a todo mundo y que salgo positivo, yo siempre he sido muy positivo, pero no esperaba ser positivo de esta tarugada", dijo bromeando.

Pepe, quien estaba programado para presentar su libro "Mexicano hasta los huesos", en la ciudad de Guadalajara, tuvo que ser auxiliado por sus hijos Ángela y Leonardo, quienes se encargaron de presentar la obra.

"Como ven, no tengo síntomas, estoy perfectamente bien, pero achu... no los quiero... achu, achu... esta tarugada así es, bendito sea Dios que no tengo síntomas, pero no puedo salir", complementó el nacido en San Antonio, Texas.

A pesar de esto, Pepe Aguilar no se ausentó del todo, ya que estuvo presente vía remota y desde confinamiento aprovechó para disculparse por su ausencia, asimismo, afirmó que, si bien se encuentra enfermo, está vacunado, medicado y que no pasa por complicaciones serias.

A Pepe Aguilar le espera un noviembre bastante movido en cuestión laboral, ya que tiene presentaciones en Estados Unidos los días 4 y 5 de noviembre.

Además, ya se acerca el cierre de su Jaripeo sin Fronteras, que tendrá cabida el próximo 19 de noviembre en Zacatecas.