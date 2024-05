Mujer que inspiró el personaje de Martha en 'Bebé Reno' revela su propia versión

La mujer que inspiró al personaje de Martha en la serie "Bebé Reno", decidió romper el silencio.

Fiona Harvey, escocesa de 58 años, decidió hablar de lo que se dice sobre ella, durante una entrevista con Piers Morgan en el episodio del jueves de su programa de YouTube.

"Los detectives de Internet me rastrearon, me acosaron y me amenazaron de muerte, así que realmente no tuve elección".

Harvey señaló que a diferencia de lo que se muestra en Bebé reno, el verdadero Gadd no le ofreció una taza de té durante su primer encuentro.

"Nadie se lleva nada gratis del Hawley Arms, se apropió de la conversación que estaba teniendo con otra persona en el bar. Parecía estar obsesionado conmigo a partir de ese momento. Nunca debería haber entrado en ese bar", señaló la mujer.

En la serie Richard Gadd menciona que tiene cerca de 41,000 correos electrónicos, 350 mensajes de voz, 106 cartas y varios tuits que Fiona le envió, sin embargo, ella negó que fuera cierto.

"Sé que él no (tiene 350 mensajes de voz míos). A menos que me estuviera grabando en el Hawley Arms. No le llamé por teléfono", dijo.

A lo que Morgan preguntó: "¿Lo estás retando a que revele sus pruebas?".

"No, lo retaría a que me dejara en paz", respondió Harvey.

Asimismo, Harvey acusó a Netflix y al comediante escocés Richard Gadd, autor y protagonista de la serie, de "mentir" y "difamar".

La mujer relató que hay cosas verdaderas, como el hecho que ella sí tuvo un reno de juguete cuando era niña.

"Esa parte es verdad... Era una broma. Así que he escrito sin querer el nombre de la serie".

También mencionó que sí asistió a uno de los shows de Richard pero nunca lo abucheó como se hace ver en la serie.

Harvey también negó haberse puesto en contacto con los padres de Gadd, haber merodeado frente a su casa o haber atacado a su novia.

"No creo que tuviera novia; creo que es homosexual. Pero no, nunca he estado en su casa, ni he atacado a ninguna novia, ni nada por el estilo".