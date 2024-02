Piqué es criticado en redes sociales una vez más

- Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona, ha sido el centro de atención en las redes sociales tras su reciente visita a México, donde se encontraba para dar inicio a la Kings League América. Durante su estancia, se viralizó un video en el que se le veía probando dulces mexicanos, desatando una polémica reacción entre los internautas.

En el clip, Piqué calificó varios dulces, incluyendo el pulparindo, el pelón pelo rico y el mazapán. Sus evaluaciones no fueron del agrado de muchos, siendo particularmente criticado por su gesto hacia los dulces mexicanos. A pesar de que el mazapán recibió una calificación alta, su aparente desdén hacia otros dulces generó una ola de críticas en las redes sociales.

Aunque es conocido que los españoles en general no consumen tanto picante, y muy seguramente no es un "desprecio" mal intencionado, sino una cuestión cultural, aún así los usuarios molestos expresaron su descontento, señalando que no querían a Piqué en México y comparándolo con situaciones pasadas de desagrado hacia la cultura mexicana. Algunos incluso lo calificaron como "persona no grata" en el país. Y recordaron el "team" al que pertenecía, mencionando a la cantante Shakira, ex pareja de Piqué.