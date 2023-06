Piqué y Clara Chía demandan a paparazzi; Este asegura que fue por su relación con Shakira

Medios españoles señalan que el exfutbolista, Gerard Pique y su expareja, Clara Chia, han iniciaron una demanda en contra de un conocido paparazzi, esto debido a que este llegó a tomar una foto de la pareja en un lugar privado.

De acuerdo con medios españoles, Gerard Piqué y Clara Chía este 7 de junio acudieron a Ciudad de la Justicia en Barcelona para interponer una demanda en contra de Jordi Martín.

Pique asegura que el paparazzi llegó a meterse a una zona privada de un establecimiento para acosar a la pareja, pero este aseguró que este continúa con su trabajo en la vía pública.

Clara Chía y Gerard Piqué habrían pedido a las autoridades una orden de restricción en contra de Jordi Martín para así evitar que se acerque a ellos y que mantenga una distancia de tres mil metros a la redonda.

Por su parte el paparazzi aseguró que la demanda en su contra fe debido a que este mantiene una buena relación con Shakira, exesposa del jugador.

"No me soporta porque siempre he sido más próximo a Shakira (...), quiero dejar algo muy claro, solamente me limito a hacer mi trabajo y en este caso es fotografiar en la vía pública a un personaje muy famoso", dijo el paparazzi a La Vanguardia.

Por otra parte, el periodista señaló que si el juez encargado del caso acepta poner una orden de restricción en su contra estaría violando el derecho a la libertad de expresión y prensa.