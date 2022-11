Platanito asegura que ha sido amenazado de muerte por su broma de Debanhi

El comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito aseguró durante un show en Canadá que este se encuentra bajo mucho estrés, pues aseguró que por el christe que contro sobre el caso de Debanhi Escobar a recibido amenazas de muerte.

Platanito aseguro que en sus mensajes privados recibió la fotografía de un hombre con cuchillo, preguntadle cuando iba a su ciudad, dejando en claro que este buscaba hacerle daño al comediante.

Platanito aseguro que la broma que hizo no iba en contra de Debanhi, si no contra las autoridades que a pesar de que la PGR tiene el caso, este aún sigue sin resolverse.

"El humor a veces es humor. Yo lo único que trato es darle la vuelta a la pin*** mier** que estamos viviendo, yo no me burlo de la muerte de nadie. Ustedes, cada uno de los que están aquí, no tienen ni tantita idea de lo que mi corazón siente de que me venga a apoyar que soy comediante.





"No soy asesino, ni yo maté a esa niña, yo lo único que quiero es que el pinch* gobierno haga su trabajo y agarren a los verdaderos responsables", dijo el comediante en una pausa que hizo durante su show.

Días antes, el comediante se había disculpado públicamente por su chiste, especialmente con los padres de Debanhi Escobar, quienes recriminaron los comentarios y aseguraron que iban a proceder legalmente por estos.