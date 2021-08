"Podrían ser gemelos", Lyn May habla sobre su embarazo

Lyn May, famosa vedette, sigue dando de qué hablar tras anunciar con un ultrasonido el sexo del bebé que espera a sus 68 años. Y es que la participante de Quiero Cantar en Venga la Alegría volvió a causar controversia al asegurar que no sólo podría tener un bebé sino dos, Lyn May podría tener gemelos. Así lo anunció la famosa en una entrevista en el programa Sale el Sol.

En entrevista con Sale el Sol, Lyn May externó que está muy contenta por su supuesto embarazo, pues se sumaría al equipo de sus tres hijas.

Externó que aunque anunció que tendría un bebé del sexo masculino, el doctor anunció que la vedette podría tener gemelos.

"Estoy muy bien, muy contenta, trabajando. Además contenta porque a mí me gustan mucho los niños. Va tan deprisa que parecen gemelos, dijo el doctor. Yo sé que no es fácil, si ya tuve tres, imagínate, y tenía 13 años cuando empecé", externó en entrevista con Sale el Sol.

.

El ultrasonido de Lyn May

Hace apenas un día, Lyn May confirmó que el sexo de bebé con un breve mensaje: "It's a boy" (Es un niño), acompañado de unos stikers referentes al embarazo. Hasta el momento es la última historia que ha compartido Lyn May a través de sus redes sociales luego de defenderse de las constantes críticas de internautas por su embarazo.