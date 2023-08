Poncho de Nigris donará a Mariana Rodríguez el premio si gana en La Casa de los Famosos

Ciudad de México.- El regiomontano y finalista de La Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris, pidió ayer el apoyo de Nuevo León para ganar el Reality.

, Me acaban de decir que el viernes sale el primer expulsado, soy el único representante regio en La Casa de los Famosos, le pido el voto a todo Nuevo León, somos muchos, más aparte la República mexicana", solicito.

Además, prometió en caso de ganar donar el premio de los 4 millones de pesos, donarlos a los niños del Estado.

"Les voy a prometer esto y no es por manipulación ni nada, que se pongan las pilas los regios para que el premio del primer lugar vaya para Monterrey, Nuevo León, toda la gente de Monterrey, el premio es de ustedes, no me lo den a mí, vengo de Monterrey, amo a Nuevo León", mencionó.

"El premio es algo simbólico, esos 4 millones, si yo me los llego a ganar, yo lo que voy a hacer es que voy a ir con Mariana Rodríguez y lo voy a hacer público, (le va a decir) a qué niños quieres que les done este dinero, porque los niños se merecen todo", añadió.

"A mí el dinero no me importa, a mí me importa el reconocimiento de poder llegar a monterrey y que digan se quedó en Monterrey, Nuevo León, el premio de La Casa de los Famosos", indicó el exconductor de televisión.

Sin embargo, esta petición molestó a usuarios de redes sociales debido a que él había acordado sobre todo con Wendy Guevara, que en caso de ganar el dinero, darle un millón de pesos al segundo lugar.

"¿Que pasó con el millón qué prometiste al segundo lugar?, palabra es palabra", "haciendo su campaña, primero criticó a Sergio y él está igual, no se vale Poncho", "andabas de hablador, tú tuviste la idea de 3 millones al primer lugar y 1 al segundo. Y si los ganarás, ¿Entonces no cumples tu palabra?", fueron algunos de los comentarios.

También fue criticado por utilizar a los niños para que voten por él para poderse llevar la victoria. "No se usan estas causas para pedir votos, si quiere ayudar que lo haga con su dinero", "no uses a los niños para ganar, si quisieras ayudarlos lo hubieras hecho desde antes", "que mal que uses a ños niños de Nuevo León para tu beneficio", expresaron internautas.