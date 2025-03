Poncho de Nigris se niega a hacerle fiesta de XV años a su hija y desata polémica

Ciudad de México.- El exconductor de televisión Poncho de Nigris generó controversia en redes sociales al revelar que no tiene intención de organizarle una fiesta de XV años a su hija Ivanna, lo que ha desatado críticas y una respuesta de su expareja, Lucy Garza.

Poncho de Nigris se defiende en redes

Durante una transmisión en vivo, el exintegrante de La Casa de los Famosos México aclaró que, según él, la polémica fue iniciada por su propia madre, quien aseguró que él se negaba a pagar la celebración.

"Quiero aclarar esto y no sé de qué manera hacerlo. Me duele mucho porque mi misma familia es la que está buscando causar problemas. La creadora de todo esto es mi mamá, ella empezó a decir que yo no quería pagar la fiesta, y luego se sumó la mamá de la niña, que quieren a huevo una fiesta de XV años", declaró De Nigris.

El influencer mencionó que, en lugar de la fiesta, le ofreció a su hija un viaje a Disney, un auto o dinero, pero Ivanna no aceptó porque su deseo es tener una celebración tradicional.

"No quiero juntar a las familias, se me hace muy bizarro y no quiero hacer XV años. No le voy a hacer tampoco a Isabella (su otra hija). Me parece muy ridícula esa tradición de vestir a la niña de quince años, para mí", añadió.

La respuesta de Lucy Garza, madre de Ivanna

Luego de las declaraciones de Poncho, su expareja y madre de Ivanna, Lucy Garza, se pronunció en redes sociales en defensa de su hija.

A través de Instagram, calificó los comentarios del regiomontano como "desafortunados e imprudentes" y aseguró que él argumentó no tener tiempo para organizar la fiesta debido a compromisos laborales.

"Nos dijo que tenía mucho trabajo y que no podía festejar. Me pareció un pretexto absurdo porque no creo que no se pueda mover una fecha de trabajo para estar con su hija en un día importante, como su cumpleaños. Sin embargo, no podemos obligar a las personas a ser parte de la vida de alguien cuando no tienen la disposición", expresó Garza.

Asimismo, desmintió la versión de De Nigris sobre la supuesta oferta de un auto a su hija en lugar de la fiesta.

"Desde este momento niego que se le haya ofrecido un carro a mi hija (el cual, por supuesto, no necesita y no aceptaría, ya que es menor de edad, no tiene licencia y yo me hago cargo de todas sus vueltas escolares, extraescolares y personales)", aseguró.

Finalmente, enfatizó que en ningún momento se ha exigido a Poncho que pague la fiesta, como él ha mencionado.

"No es ´a fuerza´, como él lo está declarando. Hay cosas más importantes para un hijo que el dinero, el carro o aprovechar dos días en Disney para hacer contenido", concluyó.

Reacciones en redes sociales

Las declaraciones de Poncho de Nigris han generado opiniones divididas entre sus seguidores. Algunos lo apoyan en su decisión de no hacer una fiesta, mientras que otros lo critican por su actitud y por minimizar la importancia del evento para su hija.