¿Por qué Kim Kardashian y Kanye West se divorcian? Ella lo revela

Mosaico

En el último episodio de “Keeping up with the Kardashians”, Kim reveló cuales fueron los problemas que comenzó a tener con Kanye West durante su matrimonio.

Cuando se dio a conocer que Kim Kardashian se divorciaría del rapero estadounidense, Kanye West, comenzaron una serie de especulaciones al respecto.

Sin embargo, ninguna de las dos celebridades había mencionado mayor información al respecto de su divorcio, hasta ahora.

Fue durante el episodio final de “Keeping up with the Kardashians”, que Kim reveló a su mamá , Kriss Jenner, el motivo por el que terminó su matrimonio con Kanye West.

Kim Kardashian necesitaba un cambio en su vida

Durante el último episodio del programa dedicado a su familia, Kim Kardashian explicó, con actitud tranquila pero segura, los problemas por los que estaba pasando con Kanye West.

Kim Kardashian reveló que todo surgió por dos razones. La primera, su cumpleaños número 40 ; y la segunda, la pandemia de Covid-19.

Gracias a estos dos cambios que experimentó Kim, fue que se dio cuenta de que necesitaba un cambio en su vida. Y ese cambio ya no incluía a Kanye West.

Kim también reveló que comparó su matrimonio con la relación de su hermana Khloé Kardashian y el basquetbolista Tristan Thompson.

Quienes se caracterizaron por compartir sus actividades cotidianas, tales como hacer ejercicio, durante la pandemia.

Ante esto, Kim Kardashian explicó que no tiene a alguien con quien compartir sus triunfos.

“Siento que he trabajado muy duro en la vida para lograr todo lo que he querido. He superado mis expectativas, logré 10 veces más de lo que creía humanamente posible, pero no tengo una vida que compartir con alguien” KIM KARDASHIAN ¿La distancia fue lo que separó a la Kardashian de West? Recordemos que Kim Kardashian y Kanye West

vivieron

separados

durante un buen tiempo. Mientras

Kanye West

vivía en el estado de Wyoming, Kim se encontraba en California con los 4 hijos que ambos compartían.

Kim Kardashian explicó que siempre pensó que con tener a sus hijos era suficiente, pero luego se dio cuenta de que en realidad estaba sola. Otro detalle que confesó la también empresaria es que al principio “estaba bien” con el hecho de que ella y Kanye West vivieran en estados diferentes y se visitaran ocasionalmente.

Pero luego de que cumplió 40 años se dio cuenta de que no quería un esposo que viviera en otro estado. Además, reveló que “cuando empezaron a vivir en estados diferentes se empezaron a llevar mejor, lo que le resulta realmente triste”.

Por otro lado, Kim Kardashian dijo estar agradecida con todas las “extravagancias” pero se dio cuenta de que lo que no tiene son “las pequeñas cosas”.

Y aseguró que ya está lista para vivirlas.

“Quiero a alguien con quien ver nuestro programa favorito, alguien que quiera ejercitarse conmigo todos los días”

Luego de la gran revelación, la mamá de Kim, Kris Jenner, le dijo a su hija que solo deseaba verla feliz , y admitió que no ha visto alegría en ella desde hace mucho tiempo.

“Estoy lista para ser feliz, lo que sea que eso signifique. No lo quiero apresurar” KIM KARDASHIAN

Kanye West dejó de seguir a todo el clan de las Kardashian en Twitter

Por otro lado, los fans de la ex pareja no tardaron en notar que Kanye West

siguiendo a Kim en Instagram.

a todas las hermanas, incluida. Pero a pesar de eso,continúa

Hay que resaltar también que, la cuenta de Kim Kardashian es la única que sigue Kanye West en esta red social. Sin embargo, West fue visto recientemente en compañía de la modelo Irina Shyak en Francia.

Mientras que el pasado 8 de junio de 2021, Kim publicó una foto en su cuenta de Instagram una foto de su ex esposo para felicitarlo por su cumpleaños, donde aprovechó la descripción de la foto para expresarle que lo amaría toda la vida.