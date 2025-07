Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan conquistan México con la premier de Otro viernes de locos

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan desataron una auténtica euforia entre los fans mexicanos durante la premier de Otro viernes de locos, la esperada secuela de la exitosa comedia Un viernes de locos, estrenada hace 22 años. La cita tuvo lugar la tarde del 24 de julio en Cinépolis Plaza Toreo, al norte de la Ciudad de México, donde cientos de seguidores se congregaron pese a que la visita se mantuvo en secreto.

La primera en aparecer fue Curtis, ganadora del Oscar, quien bajó por las escaleras luciendo un llamativo conjunto naranja. Poco después, Lohan hizo su entrada triunfal con un vestido fucsia y bajó por las escaleras eléctricas para encontrarse con su compañera. Tomadas de la mano, caminaron por la alfombra morada entre aplausos y gritos de emoción.

Ambas actrices agradecieron el cariño del público desde un estrado, donde una banda en vivo interpretó el icónico tema "Take Me Away" de la primera película. Lindsay Lohan, visiblemente emocionada, expresó que era su primera vez en la Ciudad de México y que la experiencia la llevaría siempre en el corazón. "Estoy tan feliz de estar aquí con todos. ¡Gracias! Los amo, amo a todos y amo México", dijo la actriz.

Por su parte, Jamie Lee Curtis destacó la calidez del público mexicano y la importancia de presentar su película en un país que, según ella, ofrece una pasión difícil de encontrar en otros lugares. "México es el highlight de esta gira", afirmó.

La película, que llegará a salas el 7 de agosto, continúa la historia de Un viernes de locos, donde madre e hija intercambian cuerpos tras una disputa. Curtis y Lohan retomaron sus roles como la doctora Tess Colman y su hija Anna, bajo una nueva premisa adaptada a los tiempos actuales.

La emoción no se limitó a la alfombra: los asistentes llevaron desde dibujos hechos a mano hasta muñecas Bratz inspiradas en personajes icónicos de Lohan como Cady Heron, de Chicas pesadas. En la alfombra también estuvieron presentes celebridades mexicanas como Bárbara de Regil y su hija Mar, la influencer Karla Díaz, Ceci de la Cueva y Paco de Miguel.

Tras saludar al público, Curtis y Lohan ingresaron a la Sala 10 para presentar oficialmente la cinta. Los aplausos no cesaron mientras las actrices reiteraban el cariño que sienten por México y lo importante que ha sido el país en sus carreras.

Horas antes del evento, Lohan publicó en Instagram una foto con un vestido beige y el mensaje "Hola México. Estoy muy emocionada de estar aquí", acompañando la imagen con el tema NUEVAYoL de Bad Bunny.

Con esta visita, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan no solo revivieron la nostalgia de una generación, sino que también reafirmaron su conexión con un público que no ha dejado de quererlas desde aquel primer "viernes de locos".