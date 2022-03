Premios Oscar 2022: lista de ganadores

Los 94º Premios de la Academia se celebran el domingo por la noche y la ceremonia principal comenzó a las 8 p. m., hora del Este, en el Dolby Theatre de Hollywood. (Ocho categorías se entregaron en un evento más pequeñoantes del espectáculo). Los premios de este año reconocerán a las películas que hayan sido estrenadas entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2021. Las presentadoras son Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.



Mejor película

CODA: Señales del corazón

Mejor directora

Jane Campion, El poder del perro

Mejor actor

Will Smith, Rey Richard: una familia ganadora

Mejor actriz

Jessica Chastain, Los ojos de Tammy Faye

Mejor actor de reparto

Troy Kotsur, CODA: Señales del corazón

Mejor guion original

Belfast

Mejor guion adaptado

CODA: Señales del corazón

Mejor película animada

Encanto

Mejor diseño de producción

Duna

Mejor diseño de vestuario

Cruella

Mejor fotografía

Duna

Mejor edición

Duna

Mejor maquillaje y peinado

Los ojos de Tammy Faye

Mejor sonido

Duna

Mejores efectos visuales

Duna

Mejor banda sonora original

Duna

Mejor canción original

"No time to die" (Sin tiempo para morir)

Mejor largometraje documental

Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Mejor película internacional

Drive my car, Japón

Mejor cortometraje animado

The Windshield Wiper

Mejor cortometraje documental

The Queen Of Basketball

Mejor cortometraje de ficción

The Long Goodbye