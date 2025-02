¿Quiénes son los cantantes que actuarán en la gala de los Oscar?

Los Ángeles.- La ceremonia de los Premios Oscar 2025, que se celebrará el próximo 2 de marzo en el icónico Dolby Theatre, promete ser una de las ediciones más memorables hasta ahora. Con la conducción del carismático Conan O'Brien, el evento no solo celebrará lo mejor del cine, sino que también brindará actuaciones musicales de alto calibre.

A pesar de que inicialmente se anunció que las canciones nominadas a Mejor Canción Original no serían interpretadas en vivo, la organización sorprendió al confirmar un elenco de artistas de renombre que se presentarán en el escenario. Entre ellos destacan Cynthia Erivo y Ariana Grande, protagonistas de la esperada adaptación cinematográfica de Wicked. Aunque aún no se ha confirmado el tema que interpretarán, los rumores apuntan a que podría ser una de las canciones del propio musical, que ha acumulado 10 nominaciones, incluyendo Mejor Música Original para John Powell y Stephen Schwartz.

El evento también contará con la presencia de figuras internacionales como Doja Cat, la rapera y cantante estadounidense que ha conquistado las listas de éxitos; Lisa, integrante del popular grupo surcoreano Blackpink, y la cantante británica Raye, quien recientemente brilló en los Brit Awards.

Estas actuaciones no solo aportarán dinamismo a la gala, sino que también buscan capturar la atención de un público más amplio, destacando la fusión entre el cine y la música global. La decisión de incluir presentaciones fuera de las canciones nominadas ya se ha visto en ediciones pasadas, como ocurrió con el éxito We Don´t Talk About Bruno de Encanto.

La transmisión de la ceremonia estará disponible en ABC y Hulu para Estados Unidos, mientras que en México podrá disfrutarse a partir de las 17:00 horas por TV Azteca.

Con una alineación de estrellas internacionales y una producción que promete momentos memorables, los Premios Oscar 2025 se perfilan como una de las ceremonias más esperadas del año para los fanáticos del cine y la música por igual.