Rauw Alejandro se borra el tatuaje que se hizo por amor a Rosalía

El famoso cantante Rauw Alejandro, se hizo tendencia en redes, tras borrarse el tatuaje que se hizo en honor a Rosalía, a casi un año de haber terminado su compromiso.

Fueron los mismos seguidores de ambos artistas, quienes se percataron de que Alejandro se borró el tattoo de la intérprete de 'Yo x ti, tú x mí' y 'La noche de noche'.

Cabe recordar que los famosos se comprometieron en marzo de 2023 y en julio del mismo año, dieron a conocer el fin de su amorosa y polémica relación.

En redes sociales trascendieron rumores de que la ruptura fue debido a una presunta infidelidad por parte del puertorriqueño.

El pasado lunes 06 de mayo se llevó a cabo la Met Gala 2024,.en la que se vio desfilar a grandes personalidades como; Shakira, Bad Bunny, Zendaya, Cardi B, Kim Kardashian, Karol G y Eiza González.

Pero quien desató las redes sociales luego de hacerse presente en el evento fue Rauw, debido a que en cuestión de segundos se viralizó una imagen en la que, al estilo de Lupillo Rivera, pero con una mariposa, se aprecia que se tapó el nombre de Rosalía.

Rauw Alejandro habla sobre su ruptura con Rosalía

En enero pasado, Rauw Alejandro se sinceró con sus fanáticos y habló sobre su ruptura con Rosalía, en el canal del influencer Chente Ydrach, tras los rumores sobre que le había sido infiel a 'Rossy'.

Alejandro aprovechó el espacio para dejar en claro que él no cometió ninguna infidelidad durante su noviazgo con la 'Motomami'.

"Si ella me defiende o no, no importa, sí salió una noticia diciendo que tú hiciste esto o lo otro, ya te pusieron el estigma, pero ¿Qué más quieren que les digamos a ustedes?, les estamos diciendo que todo está cool, que no pasó nada, y que no fue así, pero está bien, crean lo que ustedes quieran creer", señaló.