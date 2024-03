Reaparece Daniel Bisogno en Ventaneando

Después de largo tiempo fuera de las cámaras, el conductor de televisión, Daniel Bisogno hizo una aparición ante las cámaras de Ventaneando, donde hablo sobre su estado de salud.

Por medio de una video llamada, "El muñe" hablo sobre su experiencia en el hospital, así como va su estado de salud, donde este destaco que se encuentra mejor pero que aun no esta apto para regresar a trabajar.

"No hay nadie en casa, se les extraña con todo el corazón. Estoy muy bien Paty, la verdad es que hay una gran mejoría ya estoy aquí en la casa ustedes estuvieron informando puntualmente qué era lo que sucedía conmigo con la única verdad que es la que da ´Ventaneando´ público querido y ya afortunadamente logré salir del hospital, estoy aquí en la casa, prácticamente con un 85 por ciento de movilidad, porque como estuve muchos días en terapia intensiva y estuve varios días intubado".

Daniel Bisogno dijo que la razón de su hospitalización fue por una infección en el pulmón, pero gracias a la operación, este ya no a presentando complicaciones con su salud.

"Igual la cuestión pulmonar por la infección abarcó hasta el pulmón y a fin de cuentas todo se controló y se superó y ahorita estamos en un muy buen momento ya con todos los resultados que han salido hasta el día de hoy y miren que me he hecho no sabe usted cuantos estudios, no hay número, por eso luego dicen que si me ven en el hospital en tal lado, estudio tras estudio para hasta ahorita todo está bien".

Finalmente, agradeció a sus familiares por su apoyo incondicional y a sus compañeros de ´Ventaneando´ por siempre estar al pendiente de él.