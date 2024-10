René Franco asegura que Paco Stanley 'andaba en malos pasos'

El periodista René Franco tuvo recientemente como invitado a Mario Bezares en su programa de YouTube, 'La Taquilla', tras coronarse como el ganador de 'La Casa de los Famosos México'.

Sin embargo, durante la entrevista que era para hablar acerca del triunfo de Mayito, el expanelista del reality le afirmó a Bezares que Paco Stanley "andaba en malos pasos".

Cómo era de esperarse, el excondcutor de '¡Pácatelas!', confrontó a Franco por las fuertes corporaciones en contra del papá de Paul Stanley y defendió a su fallecido amigo.

¿Qué dijo René Franco de Paco Stanley?

Durante la plática, René Franco aseguró que Paco "andaba en malos pasos" e insistió en la inocencia de Mario en el caso del asesinato de Stanley, destacando que de lo contrario tampoco estaría vivo.

"Hay una razón por la cual siempre tendremos que observar tu nivel de involucramiento con Paco. Esto nunca lo hemos dicho porque está muerto, pero Paco andaba metido en malos pasos", inició el comediante.

"¿Tú crees? ¿En serio?", le respondió el expresentador de 'Acábatelo'.

Posterior, Franco argumentó: "Estoy convencido, muy convencido. Esa es mi impresión, de que Paco había tocado o hecho qué, pero tú no. ¿Y sabes por qué lo creo? Estás vivo, así de fácil".

"Si tú tenías algo, hubiera sucedido después, hubiera pasado en la cárcel. ¡Nadie te siguió! No tienes en tu mente una información que sea relevante realmente para desentrañar el caso", le externó al integrante del Team Mar.

René sostuvo sus declaraciones señalando que, de ser lo contrario y también haber andado presuntamente en malos pasos, el crimen organizado lo hubiera perseguido y asesinado al esposo de Brenda Bezares.

"Y no lo digo porque la policía te persiguiera, sino porque los criminales no te persiguieron. Peero la imagen de la mente de la gente es otra porque no se fija en ese gran detallazo. Si tu tuvieras una deuda real, ¿te perdona alguien? Nadie te perdonaría".

"El hecho de que estés tranquilo, que tengas una familia, que puedas salir a la calle, es sorprendente". agregó.

Mario Bezares confronta a René Franco

Mario Bezares tomó el micrófono para confrontar a René Franco, respondiéndole que difiere en algunas de las cosas que dijo sobre la muerte Paco Stanley.

"Sí. Difiero algunas cosas que me dices, porque conocí a Paco y sé que no andaba en malos pasos, o desconozco completamente esa doble vida que pudo haber tenido".

"Esa es la cuestión. En mi hipótesis de periodista, digo 'No sabemos realmente la historia de Paco', ese es el problema de esto. Ni tú ni yo sabemos qué onda, y si supiéramos no estaríamos en La Casa de los Famosos", respondió Franco.

Finalmente, Mario Bezares concluyó la conversación señalando: "Se vuelven leyendas urbanas, te etiquetan, te condenan, te enjuician, te incriminan, te azotan y te revuelcan".