Residente ataca a J Balvin en canción lo llama imbécil con cabello de colores

Residente le ha dedicado una canción de 8:39 minutos a J Balvin, en un acto que da continuación a la polémica que involucró a ambos artistas el año pasado.

El rapero boricua, cuyo nombre es René Pérez, participó en las afamadas sesiones musicales del productor argentino Bizarrap y arremetió directamente contra el artista colombiano durante el tercer acto de su canción, aunque en las dos primeras partes también dejó algunas palabras para J Balvin.

"Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Sponge Bob y a Pokemon. La copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón", dice Residente en el primer verso del tercer acto de su canción.

"Este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano: sin huevos. El pueblo luchando, los están matando y el tipo sube fotos de Ghandi rezando", continúa el rapero.

"No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadenas de perro en el cuello", también canta Residente.

"Esto no lo hago pa darte consejos ni pa abusar de ti aunque sea disparejo, hoy te despellejo pa que los que se compren la camisa de hot dogs de sienta bien pende... Por el respeto que merece todo aquel que escribe", concluyó Residente en el último acto de su canción.

¿Cuándo nació la pelea entre Residente y J Balvin?

Cuando se anunciaron los nominados a la edición 2021 de los Latin Grammys J Balvin propuso boicotear la ceremonia de premiación porque a su juicio en el galardón musical no valoraban a los reggaetoneros, a pesar de que habían muchos artistas del género urbano nominados.

"No nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión, y nada contra todos los géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)", escribió el colombiano en una serie de tuits que luego borró.

Entre las respuestas que recibió J Balvin tras la propuesta de boicotear la edición del Grammy Latino, en la que se le rindió homenaje a Rubén Blades, trascendió la de Residente, quien le dedicó varios minutos para refutar su petición:

"Por lo que vi, nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón. C. Tangana, Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabon, Yotuel, Beatriz Luengo, Myke Towers... o sea, ¿tú le vas a decir Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominao´, que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los cojo...", dijo Residente.

"Te explico, pa´ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", también agregó Residente.

La respuesta de J Balvin a estas duras palabras del rapero boricua fue publicar fotografías en un puesto de hot dogs y lanzar una línea de ropa usando este alimento callejero como símbolo.