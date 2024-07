Revelan por qué Paco Stanley leyó el mensaje de 'El Mayo' Zambada

Conforme pasan los días y los capítulos de la serie '¿Quién lo mató?', siguen saliendo a la luz más secretos tanto del asesinato,como de la vida personal de Paco Stanley.

A 25 años del crimen que cobró la vida del fallecido conductor de "¡Pacátelas!", nuevas y viejas declaraciones siguen alimentando la teoría de que el atentado contra Stanley habría sido por un ajuste de cuentas del crimen organizado.

En entrevista para el programa de Ventaneando, Cabello reveló haber presenciado el momento en el que durante una emisión '¡Pacátelas!', Paco recibió un mensaje de 'El Mayo Zambada'.

"Yo dirigí ese segmento y en ese momento en que sucedió ese incidente, yo no sabía quién era El Mayo Zambada, Paco tampoco sabía bien quién era El Mayo Zambada, fue un mensaje que llegó al público"

El productor y director de Paco, Pepe Cabello, admitió haber sido testigo de la relación cercana que mantenía el presentador con varios narcotraficantes como Amado Carrillo, quien es conocido como 'El Señor de los Cielos'.

De acuerdo con Pepe, una de las edecanes del programa le pasó el recado a uno de los directores, quien se lo entregó a Stanley.

"Llegó así de improvisto, ¿tú crees que si hubiera sido malo lo hubiera dicho Paco?, se hubiera frenado, no, o lo hubiera omitido como lo hacía con muchos mensajes que no quería pasar. Pero esa fue una broma que se hizo él mismo porque al final decía el mensaje: ´esto no lo vayas a leer´, y Paco siempre hacía lo que le prohibían, entonces eso fue lo que le provocó, yo creo, sacarlo al aire".

Posterior, Cabello recordó el controversial giro de cámara hacia el público que se hizo, para ver quién había mandado el mensaje, sin imaginar que 'El Mayo' Zambada estuviera presente.

"Hay un personaje parecido que estaba en el público, pero en ese entonces te digo que no era conocido este personaje. Es más, creo que todavía no había ni ficha de búsqueda, si checan las fechas todavía no estaba ni en búsqueda", aseguró Cabello.

Finalmente, Pepe fue cuestionado sobre si, tras leer el mensaje Stanley se reunió con él, a lo que el ex productor respondió: "Yo estaba en la cabina, yo ya no supe, si en los camerinos se vieron, yo ya no supe".