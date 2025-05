Reventa para Bad Bunny alcanza hasta los 56 MIL PESOS tras agotar ocho fechas en CDMX

La fiebre por ver a Bad Bunny en vivo ha alcanzado niveles inesperados en la Ciudad de México. El cantante puertorriqueño, uno de los más populares del momento, agotó en cuestión de horas las ocho fechas programadas de su "DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour" en el Estadio GNP Seguros para diciembre de 2025.

Lo que comenzó como una propuesta con solo dos conciertos, rápidamente escaló ante la altísima demanda. Los organizadores añadieron presentaciones hasta llegar a un total de ocho, todas con boletos vendidos en tiempo récord. La venta anticipada colapsó las plataformas de compra, dejando a miles de seguidores fuera de la oportunidad de adquirir entradas de manera oficial.

En medio del caos, la reventa tomó protagonismo. Sitios como Viagogo ya ofrecen boletos con precios exorbitantes: desde 2,900 pesos en zonas alejadas hasta los 56 mil pesos por lugares preferenciales. Esto contrasta fuertemente con los precios originales, que iban de los 1,093 pesos hasta 12 mil pesos en la zona Pit.

Pese a que cada nuevo anuncio revivía las esperanzas de los fans, el letrero de "sold out" se mantuvo constante, alimentando aún más la desesperación por conseguir un lugar. Por ahora, no se ha confirmado la apertura de más fechas, aunque la euforia y la demanda sugieren que el público no ha tenido suficiente.

Bad Bunny se presentará los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, marcando un hito en la capital con ocho estadios llenos y una audiencia que todavía pide más.