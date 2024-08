Ricardo Peralta asegura que el feminismo no existe

El influencer Ricardo Peralta volvió a estar en el ojo del huracán, en esta ocasión por sus declaraciones y puntos de vista sobre el feminismo dentro de La Casa de los Famosos México.

Fue durante una conversación con el youtuber Adrián Macelo que Ricardo Peralta dijo que el feminismo no existía y que entre las mujeres solo "existen formas de apoyo a conveniencia".

Como es bien sabido ya que él lo ha dicho públicamente, Ricardo forma parte de la comunidad LGBT y dijo que entre los "jotillos", es decir, personas homosexuales son "chavas peleando", palabras que causaron indignación en redes sociales.

"Y no me lo tome a mal la gente feminista, pero no existe, es una cosa social que no ocurre.

"A mí me duele muchísimo decirlo, lo sé porque los jotillos (sic) mamamos, toda la educación que mamamos, la forma en la que nos llevamos nosotros los jotillos (sic) somos dos chavas peleando. Sé que los hombres tienen estos códigos y los entienden y los valoran, etcétera, pero como aprendimos muchas cosas del lado de la mujer, la mujer no existe esto, existen formas de apoyo a conveniencia", aseguró.

Las declaraciones de Ricardo Peralta encendieron las redes sociales, donde usuarios criticaron el que se haya expresado así del movimiento feminista y recalcaron que su orientación sexual no es ningún motivo para que él pueda salvarse del machismo.

"No Ricardo Peralta, no eres una chava más. Eres un hombre machista, misógino con unas tremendas ganas de aprobación masculina", escribió una usuaria de la red social X, antes Twitter.

A su vez, hubo usuarios que defendieron el movimiento feminista a decir que gracias él, Ricarfdo puede expresar su orientación sexual sin ningún tapujo.

"Le deberían de decir a Ricardo peralta, que gracias al feminismo puede ser Agapito (personaje del extinto programa "Cero en conducta"), sin ningún problema, porque gracias a las lesbianas, a las trans y a las travestis que empezaron la lucha. Y aquí el único que usa a una comunidad a conveniencia es él", escribió otra usuaria de redes sociales.

