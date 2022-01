Rompe el silencio la India Yuridia: "Yo no le quité la cuenta a Lucy"

La comediante Perla Yuridia Ruiz mejor conocida como ´La India Yuridia´ rompió el silencio y aclaró que ella no fue la responsable de quitarle sus cuentas de redes sociales a la niña "Lucy" quien se volvió famosa por parodiar junto con su madre los audios de los sketches de la India Yuridia, Rigoberto y de muchos otros comediantes.

A través de una transmisión en vivo que difundió a través de su cuenta de Facebook, la India Yuridia aclaró que su ausencia de las redes sociales de las últimas semanas obedeció a que tanto ella como el popular Rigoberto, se contagiaron de Covid, mientras realizaba las compras navideñas.

"No tengo nada en contra de Lucy, al contrario, para mí es un honor que estén utilizando mis audios, el asunto aquí es que me están acusando de cerrar una cuenta de Tik Tok cuando en verdad yo ni siquiera trabajo para Tik Tok".

Dijo vivir de sus presentaciones y utiliza sus redes sociales para publicitar su trabajo, además para llegar a la gente que no puede pagar un boleto para entrar a sus shows. "Mi mamá ya está bien ´guanga´ de tantas mentadas de madre que leí, pero quiero aclarar que yo, la India Yuridia no tuve nada que ver con el cierre de las cuentas de Lucy".

Pidió a la mamá de Lucy que se comunique con ella, para ver la manera de poder ayudarla con las políticas de protección de Copyright de YouTube.

"Yo nunca he tenido contacto con ellas, nunca he entablado una comunicación con ellas, yo no cerré ninguna cuenta", puntualizó.

En el caso del cierre de la cuenta de Tik Tok de Lucy, lo atribuyó a un problema de políticas de la propia plataforma que no fue creada para niños, y de forma automática cancela cuentas, donde se presenta la exposición de menores de edad.

En el caso de la cuenta de Youtube de Lucy, explicó que seguramente los administradores no atendieron las políticas de Copyright, sobre la protección de derechos de autor, de imagen, video y audios.

"Aquí estamos sin escondernos de nadie, Lucy y Vianey comuníquense conmigo y ver de qué manera los podemos apoyar

Reconoció que ella misma ha sido sancionada por las políticas de copyright de Youtube cuando utiliza canciones en sus sketches, pero su equipo siempre atiende los strikes que le señala la plataforma para no ser sancionada.

"Tal vez ellos no atendieron los strikes y por eso youtube les canceló su cuenta, le digo a Vianey la mamá de Lucy que me busque para ver de qué manera podemos apoyarlas".

Visiblemente afectada por las secuelas del Covid, Perla Yuridia Ruiz, junto a su esposo Rigoberto, insistió : "No tengo nada en contra de la criatura, al contrario lo he dicho, muchas gracias, vayan y síganlas, y si tenían 8 millones en Tik Tok, que lleguen a 15 o a 20 millones, yo no soy envidiosa",, finalizó.