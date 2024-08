Sabine Moussier enfrenta crisis económica tras salir de La Casa de los Famosos

Sabine Moussier ahora enfrenta una crisis económica, luego de convertirse en la quinta eliminada de la segunda edición de La Casa de los Famosos México.

Cabe de recordar que previo a su salida del reality show, la actriz le confesó a Gomita y Briggitte Bozzo que antes de entrar al programa tuvo que vender hasta su camioneta.

"Antes de entrar aquí no podía irme de shopping, vacas flacas, no ahorré en mi vida por gastármelo todo en el shopping... Me quedé sin nada, vendí hasta mi camioneta, todo", mencionó antes de despedirse del premio de los 4 millones y de su sueldo semanal.

De acuerdo con Moussier, los problemas económicos que enfrenta actualmente surgieron a raíz de que ingresó a un sistema de inversión piramidal de Julián Gil.

"Yo tenía mi supercarrazo... del cual tuve que pagar 200 mil pesos más y perdí todo", explicó la exintegrante del cuarto tierra.

"Perdí el patrimonio, casi todo, primero con los problemas del papá de mis hijos, luego volví a rehacer y a perder con las enfermedades... Hubo un tiempo que no tenía ni para la luz, le presté dinero a una amiga y no me lo devolvió", agregó.

Sabine reveló que tuvo que vender hasta el carro de su hija para poder tener dinero para comer por lo menos un mes.

"Me habla el esposo... me dice ´pero ¿cómo?, si yo te había estado prestando dinero para que comas desde hace dos años, pero con una cog*** queda´. Yo ya había grabado una de las conversaciones... tuve que vender el carro de mi hija, lo malbaraté con tal de tener para comer ese mes, todo terminó mal, me dio un dinero, pero no alcanzó a cubrir la deuda... yo debía hasta en la peluquería", mencionó la famosa.

"El dinero lo necesito, pero no puedo pasar por encima de mis valores, aquí las cosas se van a poner ya muy feas", concluyó.