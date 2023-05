Salma Hayek, es criticada por ´abusar´ de los filtros en sus fotos

La edición número 76, del prestigioso festival internacional de cine Cannes 2023, fue enmarcada por la presencia de un jurado distinguido como: Rubén Ötslund.

Una de las que engalanaron sin duda la alfombra de los premios, fue la actriz internacional mexicana Salma Hayek, quién siempre se presenta de manera espectacular, luciendo atuendos de los diseñadores más reconocidos en el mundo.

Pero en esta ocasión, Salma se vio envuelta en críticas al publicar un serie de fotografías en Instagram donde se le ve un rostro demasiado afilado, asegurando los internautas que ´se le pasó la mano´ con sus retoques, citando la publicación con el siguiente mensaje:

´El Festival de Cine de Cannes es mucho trabajo. Comenzando por amigo @gregwilliamsphotography, que me ha estado fotografiando desde mi primera experiencia en Cannes, o mis chicas de peluquería, clavos y maquillaje @jennifer_yepez y @sofiatilbury @katewilliams0n , cuyas habilidades artísticas solo podrían apreciarse si me hubieran visto cuando me desperté ese día, o el equipo de @gucci que me trajo el impresionante collar que escogí solo para enterarse de que quería guardarlo para otra ocasión, hasta las 270 horas de costura a mano, 1.976.000 lentejuelas negras y 2769 horas de bordado a mano que tomó hacer mi vestido @balenciaga de 15 kg.´, escribió.

Salma, fue duramente criticada por ´abusar´ de los filtros

De inmediato, sus seguidores criticaron la forma de editar sus fotos asegurando que ´abusó´ de los filtros para verse más joven.