¿Se baja Blink-182 del Pa´l Norte? Travis Barker será operado

El baterista de Blink-182, Travis Barker, sufrió recientemente una fractura de dedo que no ha mejorado como se esperaba, y que requerirá ser intervenida quirúrgicamente en las próximas horas.

"Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos", avisó Barker vía Twitter el pasado 8 de febrero.

La noticia ha llenado de preocupación a los fans latinoamericanos de la agrupación de pop punk, ya que en puerta está la gira mundial que Tom DeLonge, Mark Hoppus y el propio Travis Barker habían programado para este 2023.

Los primeros en manifestar angustia fueron quienes tienen planeado asistir al concierto que Blink-182 ofrecerá en Tijuana el 11 de marzo, evento que, por cierto, es el inicio de este tour que terminará en 2024.

La preocupación se extendió hasta Sudamérica, a países como Perú, Argentina y Chila, que recibirán la presencia de la agrupación californiana a través de algunos festivales.

Y aunque aún falta tiempo para recibir a Blink-182, en Monterrey, Nuevo León, también surgió cierto temor, ya que el Pa´l Norte 2023 eligió a los pioneros del pop punk para estelarizar su segundo día de actividades, esto el 1 de abril.

Hasta el momento Blink-182 no ha pronunciado ninguna actualización sobre lo que sucederá con sus shows –que siguen en pie- al menos con los primeros de la gira, pero se espera que todo pueda llevarse a cabo tal y como se programó, aunque esto dependerá de la rehabilitación de Barker, que siempre se ha caracterizado por su profesionalismo.

Travis Barker, experto en lidiar con lesiones

Travis Barker ha tenido lesiones de consideración a lo largo de su carrera, pero siempre ha sacado su trabajo a flote con todo y el dolor que eso puede significar.

Por ejemplo, en 2006 el baterista se rompió su brazo izquioerdo mientras grababa un video musical con +44 la el grupo que formó junto a Hoppus tras la disolución de Blink-182.

Sin embargo, esto no impidió que el músico hiciera sonar su batería en un concierto ofrecido en San Diego, donde fue reconocido por su compañero y el público.