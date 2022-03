Pocas famosas del espectáculo pueden jactarse de conservar un buen cuerpo pese al paso de los años. Maribel Guardia y Lourdes Munguía son dos de los ejemplos más claros de esto. Sin embargo, Shanik Berman no se queda atrás y para prueba está el atrevido escote que lució, muy al estilo de Jennifer Lopez.

Si bien es cierto que se desconoce cuántos años tiene la periodista de espectáculos, lo que es un hecho es que es abuela de cinco nietas: Daniela, Emilia, Victoria, Shani y la más pequeña, Gabriela. No obstante, a pesar de su avanzada edad, la también conductora de televisión posee una envidiable figura.

Recientemente, Shanik Berman dio de qué hablar en redes sociales al compartir un video en el que intentó imitar a la guapa y exitosa cantante y actriz estadounidense Jennifer Lopez. Y es que hace unos días, la actual pareja del actor Ben Affleck publicó unas fotografías donde posa para la portada de marzo de la revista Rolling Stone.

La artista de 52 años, quien este año protagoniza la película Marry Me junto a Maluma y Owen Wilson, enamoró a sus seguidores con una serie de instantáneas que formarán parte de la revista en su edición del próximo mes, y en las que destaca un par en las que aparece con un corte bob y un esmoquín negro muy escotado.

Se destapa Shanik Berman; luce atrevido escote al estilo de JLo pic.twitter.com/FNKqQfFcDM — Periódico La Voz (@periodico_lavoz) March 4, 2022

Tales.

"JLo moriría de risa por yo intentar imitarla, pero me mataría para quitarme el saco de Josefina By Vero Solís", escribió la conductora en un video que sumó más de 35 mil vistas en Instagram y 25 mil en TikTok. "Se reiría de mí, pero me codiciaría el saco", se lee en el clip.

Su publicación generó opiniones divididas de sus seguidores. Desde quienes la elogiaron: "Usted no le pide nada a JLo. Es muy guapa", hasta quienes dudaron de su figura: "No es real, es fotomontaje". A pesar de ello, la actriz Maribel Guardia escribió: "Te ves bella, mi adorada Shanik". Además, el actor Kuno Becker comentó un emoji apenado. Con información del Heraldo de México.