Shakira es hospitalizada de emergencia en Lima y cancela su concierto en Perú

La cantante colombiana Shakira preocupó a sus fanáticos al ser hospitalizada de emergencia en Lima la noche del 16 de febrero, horas antes de presentarse en el Estadio Nacional como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La artista, de 47 años, informó a través de sus redes sociales que sufrió un fuerte dolor abdominal que la obligó a acudir a urgencias, lo que la llevó a cancelar su show en la capital peruana.

"Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento", escribió Shakira en su cuenta de X (antes Twitter). "Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano", agregó.

La noticia generó una gran conmoción entre sus seguidores, quienes esperaban con ansias el regreso de la estrella colombiana a los escenarios tras varios años sin giras mundiales. Aunque no se han dado detalles oficiales sobre su diagnóstico, fuentes cercanas a la artista han indicado que su estado de salud es estable y que permanece en observación en la Clínica Delgado de Miraflores.

La cancelación de su presentación en Lima se dio pocas horas antes de que se abrieran las puertas del estadio, lo que causó incertidumbre entre los asistentes. Sin embargo, los organizadores confirmaron que la cantante no podía presentarse por indicaciones médicas y que en los próximos días se dará a conocer qué sucederá con las entradas adquiridas.

Una trayectoria legendaria en la música

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nacida el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia, es una de las artistas latinas más influyentes y exitosas de la historia. Con una carrera que abarca más de tres décadas, ha conquistado la industria musical con su inigualable voz, su talento para la composición y su carismática presencia escénica.

Desde su infancia mostró un interés excepcional por la música y la danza. Su primer álbum, Magia (1991), fue lanzado cuando tenía solo 13 años, aunque su gran salto a la fama llegó con Pies Descalzos (1995), disco que incluyó éxitos como Estoy Aquí y Antología.

El reconocimiento internacional llegó con ¿Dónde están los ladrones? (1998), consolidándola como una estrella en el mercado latino. Sin embargo, fue en 2001 cuando Shakira alcanzó el estrellato mundial con Laundry Service, su primer álbum en inglés, que incluyó el icónico Whenever, Wherever, una de las canciones más vendidas de la década.

Desde entonces, la artista ha acumulado innumerables éxitos con temas como Hips Don´t Lie, Loba, La Bicicleta, Chantaje y, más recientemente, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, en la que abordó su mediática ruptura con Gerard Piqué.

Su impacto en la música ha sido reconocido con múltiples premios, incluyendo tres Grammy, doce Latin Grammy y un lugar en la lista de las 100 Mujeres del Año de la revista Time. Su capacidad para reinventarse y fusionar géneros como pop, rock, reguetón y música árabe la ha convertido en un ícono global.